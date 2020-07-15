Нужен программист с опытом работы на платформе InSales

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка565 просмотров

Нужен программист, имеющий хороший опыт работы в InSales.

Нужно доработать сайт, в соответствии с ТЗ.

Наличие опыта, на базе именно этой платформы, критически важен.

5 лет назад
ellianklep
Елена 
46 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад

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Сергей
 
40 лет
5 лет в сервисе
Был
3 дня назад
1 отзыв
5 лет назад