Программист Laravel

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Закрыт9 заявок697 просмотров

Добрый день!

Ищу программиста на реализацию проекта по обучению онлайн

Требования:

- доступность минимум 6 часов в день

- опыт работы Laravel

Laravel
5 лет назад
MIRREXX
Роман 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Был
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15 отзывов(-1)
5 лет назад
Сергей
 
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5 лет в сервисе
Был
3 дня назад
1 отзыв
5 лет назад
Георгий
 
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5 лет назад
Дмитрий
 
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Евгений
 
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