Необходимо перенести все товары, категории и атрибуты с другого сайта. Как именно вручную или парсером без разницы. Предлагайте цену и срок.Сайт донор: https://zel-dveri.ru Сайт куда переносим (bitrix): www.dverka-zelenograd.ru
Программист Laravel
Добрый день!
Ищу программиста на реализацию проекта по обучению онлайн
Требования:
- доступность минимум 6 часов в день
- опыт работы Laravel
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