Скрипт показа текста на странице

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Закрыт10 заявок571 просмотр

Php Скрипт должен вызываться в середине php страницы

задается определенный текст, который показывается только если страница загружается с определенных юзер агентов или определённых ip

PHP
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