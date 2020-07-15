Сделать сайт на Битрикс. Верстка готова.

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок553 просмотра

Здравствуйте, требуется разработка сайта на CMS Битрикс.  

Натянуть готовую верстку на CMS и настроить функционал. Обязательны навыки работы с 1С Предприятие для синхронизации с сайтом.  

Подробности кандидатам. Свяжусь со всеми заинтересовавшими.  

Ознакомьтесь пожалуйста с условиями работы: Утверждаем проект, получаете оплату, передаете исходники проекта. Если они не устраивают, писать бессмысленно, лучше уделите ваше драгоценное время другим проектам.  

Студиям не беспокоить!

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