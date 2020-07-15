Требуется реализовать доработки на существующем проекте. Опыт работы с Node.JS от двух лет. Стек: express, firebase, typescript, javascript ES6+. Хорошее понимание и опыт написания REST ...
Сделать сайт на Битрикс. Верстка готова.
Здравствуйте, требуется разработка сайта на CMS Битрикс.
Натянуть готовую верстку на CMS и настроить функционал. Обязательны навыки работы с 1С Предприятие для синхронизации с сайтом.
Подробности кандидатам. Свяжусь со всеми заинтересовавшими.
Ознакомьтесь пожалуйста с условиями работы: Утверждаем проект, получаете оплату, передаете исходники проекта. Если они не устраивают, писать бессмысленно, лучше уделите ваше драгоценное время другим проектам.
Студиям не беспокоить!
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