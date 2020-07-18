сайт https://prazdnikon.ru WP Elementor ========================================== Нужно сделать главную страницу Турбо страницей яндекса не очень разбираюсь в этой технологии, поэтому ответьте развернуто как это происходит, напримре, если я вношу какие-то изменения на странице, то ...
4 простых правки на самописном лендинге
Есть самописный лендинг https://prazdnikilux.ru
==================
Задача 1
на этой странице
https://prazdnikilux.ru/yubilei-2/
-
на первом слайде где видео http://joxi.ru/KAgLxNdtXy9eXr
там стоит просто картинка а само видео загружается от нажатия
так этой первой картинкой должна быть вот эта http://joxi.ru/E2pxj6XUaoYVX2 (сейчас она второй стоит) я так понимаю нужно просто удалить первую картинку вот эту http://joxi.ru/V2VoNWECKlvVWA
-
После того как это будет сделано и согласовано со мной, нужно получившийся код вставить на эту страницу:
https://prazdnikilux.ru/yubilei/index.html
======
Задача 2
здесь не отображаются несколько картинок
https://prazdnikilux.ru/vipiska.html
там либо косяк с версткой и они есть (потому что они там были)
либо заново загрузить их нужно
взяв отсюда
https://prazdnikon.ru/vypiska-iz-roddoma-organizaciya-vypiski-iz-roddoma-zakazat-prazdnik-na-vypisku-iz-roddoma-pod-klyuch/
========
Задача 3
на этой странице
https://prazdnikilux.ru/yubilei/index.html
в подвале поменять текст с
Организация праздников и дней
рождений под ключ
на
Организация юбилеев и дней рождения под ключ
=======
Задача 4
на этих страницах
https://prazdnikilux.ru/organizatsiya-prazdnikov.html
в подвале заменить
7 лет на 8 лет
============
Оплата скромная потому что задачи простейшие
200 руб
оплата очень желательно на яндекс деньги
========
ВАЖНО
в отклике укажите стоимость и сроки
+ несколько примеров недавно сделанных Вами сайтов
+ контакты для быстрой связи (т.е. там где Вы быстро отвечаете), желательно телеграмм или вотсап
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт5 лет назад
перевести сайт с http на https, быстро и недорогоВеб-программирование15 заявокЗакрыт5 лет назад
Разобрать код страницыВеб-программирование10 заявокЗакрыт5 лет назад
- $20
Сегодня, сверстать и подключить на Аякс форму связи на Wordpress Макеты и ТЗ, пришлю в личку Срок на работу 2-3 часа Оплата по факту готовности Оставляйте Ваш телеграмм для ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт5 лет назад
partslink24.com с него надо по запросу вина экспортировать данные вина, в формате программы ЕТКА 8.1. Видел такие решения, думаю тут есть специалисты, которые, как минимум, имеют наработки или даже готовые решения. Заранее благодаренВеб-программированиенет заявокЗакрыт5 лет назад
Доброго дня! ---- сайт https://prazdnikon.ru WP Elementor ======================== Задача - ускорить скорость загрузки страниц в 2 раза для ПК и мобильных, проверяем по гуглу вопрос: Вы ускоряете весь ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен5 лет назад
Для существующего проекта магазина работающего на OpenCart необходимо улучшить возможность дизайнерами наносить принты на различный товар: футболки, сумки и тд. Например, на скриншоте ниже есть товар футболка, ее размер в системе 1000х1000 пиксерей, и ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $10
https://brasshome.ru/ на главной не работает форма в шапке и в середине страницы. при нажатии на отправить ничего не происходит.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Задача доделать дизайн морды многостраничного проекта на реакте, исправить косяки, присоединить это все к имеющемуся беку и перевести на next.js в минимальные сроки. Все подробности с успешным кандидатом. Работы ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $50
Необходимо разработать плагин/модуль интеграции для cms с нашим сервисом. По сути наш сервис - это служба доставки, поэтому желательно иметь опыт работы с модулями других служб, например СДЭК или НОВАЯ ПОЧТА. Необходимый ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт5 лет назад