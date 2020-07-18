4 простых правки на самописном лендинге

Есть самописный лендинг https://prazdnikilux.ru

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Задача 1

на этой странице

https://prazdnikilux.ru/yubilei-2/

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на первом слайде где видео http://joxi.ru/KAgLxNdtXy9eXr

там стоит просто картинка а само видео загружается от нажатия

так этой первой картинкой должна быть вот эта http://joxi.ru/E2pxj6XUaoYVX2 (сейчас она второй стоит) я так понимаю нужно просто удалить первую картинку вот эту http://joxi.ru/V2VoNWECKlvVWA

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После того как это будет сделано и согласовано со мной, нужно получившийся код вставить на эту страницу:

https://prazdnikilux.ru/yubilei/index.html

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Задача 2

здесь не отображаются несколько картинок

https://prazdnikilux.ru/vipiska.html

http://joxi.ru/krDo6bGCJ74GXA

там либо косяк с версткой и они есть (потому что они там были)

либо заново загрузить их нужно

взяв отсюда

https://prazdnikon.ru/vypiska-iz-roddoma-organizaciya-vypiski-iz-roddoma-zakazat-prazdnik-na-vypisku-iz-roddoma-pod-klyuch/

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Задача 3

на этой странице

https://prazdnikilux.ru/yubilei/index.html

в подвале поменять текст с

Организация праздников и дней

рождений под ключ

на

Организация юбилеев и дней рождения под ключ

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Задача 4

на этих страницах

https://prazdnikilux.ru/organizatsiya-prazdnikov.html

https://prazdnikilux.ru

в подвале заменить

7 лет на 8 лет

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Оплата скромная потому что задачи простейшие

200 руб

оплата очень желательно на яндекс деньги

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ВАЖНО

в отклике укажите стоимость и сроки

+ несколько примеров недавно сделанных Вами сайтов

+ контакты для быстрой связи (т.е. там где Вы быстро отвечаете), желательно телеграмм или вотсап