Необходимо спарсить товары, подготовить их к импорту и импортировать в WooCommerce. Присылайте свои предложения по срокам и бюджету. Описание требований доступно по ссылке: https://docs.google.com/document/d/1YxNqgxlwy-dd1jI_Rjpfz2MWTjHBDc14rA9VXp1StgA/edit?usp=sharing
Ускорить сайт WP Elementor
Доброго дня!
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сайт https://prazdnikon.ru WP Elementor
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Задача - ускорить скорость загрузки страниц в 2 раза для ПК и мобильных, проверяем по гуглу
вопрос: Вы ускоряете весь сайт или постранично?
если постранично то есть 10-15 ключевых страниц, которые нужно ускорить
например эти
https://prazdnikon.ru/yubilej/
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https://prazdnikon.ru/korporativ-zakazat/korporativniy-novyi-god/
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На сервере проводилось много работ по ускорению, сейчас нужно провести работы на самом сайте
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бюджет чем скромнее, тем лучше
оплата предпочтительна на яндекс деньги
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ВАЖНО
в отклике укажите на сколько Вы реально сможете ускорить, стоимость и сроки
+ несколько примеров недавно сделанных Вами сайтов
+ контакты для быстрой связи (т.е. там где Вы быстро отвечаете), желательно телеграмм или вотсап
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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