Ускорить сайт WP Elementor

Доброго дня!

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сайт https://prazdnikon.ru WP Elementor

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Задача - ускорить скорость загрузки страниц в 2 раза для ПК и мобильных, проверяем по гуглу

вопрос: Вы ускоряете весь сайт или постранично?

если постранично то есть 10-15 ключевых страниц, которые нужно ускорить

например эти

https://prazdnikon.ru/yubilej/

http://joxi.ru/J2bQRkYTGN0MXm

http://joxi.ru/krDo6bGCJ7KdZA

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https://prazdnikon.ru/korporativ-zakazat/korporativniy-novyi-god/

http://joxi.ru/EA4xRgjUO8ox5A

http://joxi.ru/DmBjQwqUznJxKm

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На сервере проводилось много работ по ускорению, сейчас нужно провести работы на самом сайте

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бюджет чем скромнее, тем лучше

оплата предпочтительна на яндекс деньги

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ВАЖНО

в отклике укажите на сколько Вы реально сможете ускорить, стоимость и сроки

+ несколько примеров недавно сделанных Вами сайтов

+ контакты для быстрой связи (т.е. там где Вы быстро отвечаете), желательно телеграмм или вотсап