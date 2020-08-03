Ускорить сайт WP Elementor

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Завершен6 заявок470 просмотров

Доброго дня! 

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сайт https://prazdnikon.ru WP Elementor

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Задача - ускорить скорость загрузки страниц в 2 раза для ПК и мобильных, проверяем по гуглу

вопрос: Вы ускоряете весь сайт или постранично?

если постранично то есть 10-15 ключевых страниц, которые нужно ускорить

например эти

https://prazdnikon.ru/yubilej/

http://joxi.ru/J2bQRkYTGN0MXm

http://joxi.ru/krDo6bGCJ7KdZA

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https://prazdnikon.ru/korporativ-zakazat/korporativniy-novyi-god/

http://joxi.ru/EA4xRgjUO8ox5A

http://joxi.ru/DmBjQwqUznJxKm

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На сервере проводилось много работ по ускорению, сейчас нужно провести работы на самом сайте

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бюджет чем скромнее, тем лучше

оплата предпочтительна на яндекс деньги

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ВАЖНО

в отклике укажите на сколько Вы реально сможете ускорить,  стоимость и сроки

+ несколько примеров недавно сделанных Вами сайтов

+ контакты для быстрой связи (т.е. там где Вы быстро отвечаете), желательно телеграмм или вотсап

ElementorWordPress
5 лет назад
PrazdnikON
Андрей 
38 лет
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Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

BMDBMW
Баха 
26 лет
8 лет в сервисе
Был
6 часов назад
5 лет назад
$40
16 дней
Все прекрасно, сайт стал существенно быстрее работать (в 2-3 раза) благодарю за такой тщательный подход
Отличный заказчик, хорошо сработались

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