Спарсить товары и импортировать их в WooCommerce

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки360 просмотров

Необходимо спарсить товары, подготовить их к импорту и импортировать в WooCommerce.

Присылайте свои предложения по срокам и бюджету.

Описание требований доступно по ссылке: https://docs.google.com/document/d/1YxNqgxlwy-dd1jI_Rjpfz2MWTjHBDc14rA9VXp1StgA/edit?usp=sharing

WooCommerce
5 лет назад
rokot7
29 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

athsdc
Иван 
28 лет
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
$35
1 день
Все сделано качественно и быстро. По ходу работы учитывались все пожелания и на выходе получился нужный результат.
Хорошо составленное ТЗ, отличная коммуникация. быстрая оплата.

Заявки фрилансеров

athsdc
Иван 
28 лет
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4 года назад
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Вячеслав
 
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