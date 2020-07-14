Нужен фронт. Доработать дизайн, подключить к беку, перевести на next.j

Задача доделать дизайн морды многостраничного проекта на реакте, исправить косяки, присоединить это все к имеющемуся беку и перевести на next.js в минимальные сроки.

Все подробности с успешным кандидатом.

Работы на +- месяц. Пишите сколько стоит час вашего времени. Работу будут контролировать и проверять люди в этом понимающие. Поэтому если не уверены, что можете выполнить работу – не пишите пожалуйста.

Цену готовы обсуждать.