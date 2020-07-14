Необходимо спарсить товары, подготовить их к импорту и импортировать в WooCommerce. Присылайте свои предложения по срокам и бюджету. Описание требований доступно по ссылке: https://docs.google.com/document/d/1YxNqgxlwy-dd1jI_Rjpfz2MWTjHBDc14rA9VXp1StgA/edit?usp=sharing
Нужен фронт. Доработать дизайн, подключить к беку, перевести на next.j
Задача доделать дизайн морды многостраничного проекта на реакте, исправить косяки, присоединить это все к имеющемуся беку и перевести на next.js в минимальные сроки.
Все подробности с успешным кандидатом.
Работы на +- месяц. Пишите сколько стоит час вашего времени. Работу будут контролировать и проверять люди в этом понимающие. Поэтому если не уверены, что можете выполнить работу – не пишите пожалуйста.
Цену готовы обсуждать.
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