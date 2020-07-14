ПЛАГИН службы доставки для CMS

Необходимо разработать плагин/модуль интеграции для cms с нашим сервисом. По сути наш сервис - это служба доставки, поэтому желательно иметь опыт работы с модулями других служб, например СДЭК или НОВАЯ ПОЧТА.

Необходимый функционал:

- Получение информации об адресах через наш апи

- Автоматическое создание заказа в нашей системе при оформлении заказа в магазине

- Калькулятор тарифов в корзине

- Выбор пвз (точки на яндекс.карте)

- Настройки модуля

- Настройки выдамаемых цен в тарифах

У нас есть:

- api

- Описанный php-класс для работы с нашим api

- Готовый модуль на wordpress, работающий на этом php-классе

цена за модуль 3-4 тыс.р

В отклике укажите, для какой CMS хотите делать модуль.

opencart, insales, 1c bitrix, phpshop, pixlpark, retailCRM, ecwid, advantshop, cs.cart, xcart, Magento, NetCat, ModX, Shopify, Abcp, Simpla, Shop-Script, nethouse, Tilda