Не работают 2 формы на Joomla 3

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Закрыт4 заявки569 просмотров

https://brasshome.ru/

на главной не работает форма в шапке и в середине страницы.

при нажатии на отправить ничего не происходит.

Joomla
5 лет назад
guest_15720229361399
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