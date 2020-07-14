Сегодня, сверстать и подключить на Аякс форму связи на Wordpress

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок590 просмотров

Сегодня, сверстать и подключить на Аякс форму связи на Wordpress

Макеты и ТЗ, пришлю в личку

Срок на работу 2-3 часа

Оплата по факту готовности

Оставляйте Ваш телеграмм для связи, бюджет 20$

WordPress
5 лет назад
WebSockratStudio
Андрей 
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Заявки фрилансеров

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