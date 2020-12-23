AleksandrVorobev

Привет! Выполняю работы по разработке сайтов

Привет! Я веб - разработчик.

Стек технологий, которые владею HTML/CSS/JS/PHP/mySQL (включая фреймворки и библиотеки CSS-bootstrap; JS-jQuery/React/Redux;PHP-lavarel)

Твердо владею HTML/CSS/JS (нативный)/Git&GitHub/сборщики проектов (gulp/webpack)/wordpress (и соответственно качественными показателями верстки = адаптивностью и кроссбраузерностью; препроцессоры CSS и тд)

Знаю английский язык на уровне: intermediate;

Ссылка на мой GitHub: https://github.com/AleksandrVFrontend;

Пример последних работ (на декабрь 2020 года)

Лэндинги:

1) https://formeducationforme.ru/works/lending/one/

Вёрстка под WP:

1) https://formeducationforme.ru/works/othersLays/one

2) https://formeducationforme.ru/works/othersLays/two

Электронные письма:

1) https://formeducationforme.ru/works/email/one

2) https://formeducationforme.ru/works/email/two

Калькуляторы (с участием API Yandex, упрощенный вариант)

1) https://formeducationforme.ru/works/calculator/

Сайты, на котором работал как frontEnd-разработчик (HTML-верстальщик)

1) https://www.supertabak.ru/

2) https://mayak-kino.ru/

3) http://xn--80aaaefjafck3czapfd6c0a7n.xn--p1ai/

Сайты, на котором работал как веб-разработчик

1) https://koleso38.ru/ (быть более точным, обновлял сайт, на 70%-75%)

2) http://nsk-aqua.ru/

3) https://intimoamore.ru/

Буду рад Вашему отклику!

Спасибо!

PS всегда соблюдаю сроки и выполняю тайм-менеджмент