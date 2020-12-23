AleksandrVorobev

Привет! Я веб - разработчик.
Стек технологий, которые владею HTML/CSS/JS/PHP/mySQL (включая фреймворки и библиотеки CSS-bootstrap; JS-jQuery/React/Redux;PHP-lavarel)
Твердо владею HTML/CSS/JS (нативный)/Git&GitHub/сборщики проектов (gulp/webpack)/wordpress (и соответственно качественными показателями верстки = адаптивностью и кроссбраузерностью; препроцессоры CSS и тд)
Знаю английский язык на уровне: intermediate;
Ссылка на мой GitHub: https://github.com/AleksandrVFrontend;
Пример последних работ (на декабрь 2020 года)
Лэндинги:
1) https://formeducationforme.ru/works/lending/one/
Вёрстка под WP:
1) https://formeducationforme.ru/works/othersLays/one
2) https://formeducationforme.ru/works/othersLays/two
Электронные письма:
1) https://formeducationforme.ru/works/email/one
2) https://formeducationforme.ru/works/email/two
Калькуляторы (с участием API Yandex, упрощенный вариант)
1) https://formeducationforme.ru/works/calculator/
Сайты, на котором работал как frontEnd-разработчик (HTML-верстальщик)
3) http://xn--80aaaefjafck3czapfd6c0a7n.xn--p1ai/
Сайты, на котором работал как веб-разработчик
1) https://koleso38.ru/ (быть более точным, обновлял сайт, на 70%-75%)
Буду рад Вашему отклику!
Спасибо!
PS всегда соблюдаю сроки и выполняю тайм-менеджмент