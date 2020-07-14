Partslink24 экспортировать данные вина в формате программы ЕТКА 8.1

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partslink24.com с него надо по запросу вина экспортировать данные вина, в формате программы ЕТКА 8.1. Видел такие решения, думаю тут есть специалисты, которые, как минимум, имеют наработки или даже готовые решения. Заранее благодарен

5 лет назад
truckmail
Владимир 
48 лет
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

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