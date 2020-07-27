Maks1357

Максим Maks1357

 
27 летУкраина/Харьков
8 лет на фриланс-бирже
Был
месяц назад
Верстаю сайты / лендинги

Мои умения и навыки:

  • html / css
  • jquery
  • Работаю с препроцессором sass
  • Создание спрайтов / сжатие картинок
  • Анимация (animate.css + WOW.js)
  • FlexBox
  • Оптимизация скорости (google page speed)
  • Подключение не стандартных шрифтов (@font-face)
  • Нахожу решения в не стандартных ситуациях
Контакты для связи:

skype: super.verstka

Почта: [email protected]

HTMLCSSjQuerySASS
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$200
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
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Отзывы заказчиков
maxafl
Максим 
23 годаУкраина
2 года в сервисе
Был
2 года назад
$200
3 балла
2 года назад
Резиновая верстка Pixel Perfect
Сроки завысил в 3 раза. От правок отказался и слился. Качество работы хорошее. Если у вас не горят сроки рекомендую. Требовал оплаты не соблюдая сроки. у человека претензии ко всему, только не к себе.
Спасибо за сотрудничество !
Ответный отзыв
gratta
37 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
23 минуты назад
$3
10 баллов
3 года назад
Исправить адаптивность одного блока на сайте
Все отлично. Быстро, качественно. Рекомендую
Четкая постановка задачи, решили оперативно! Спасибо!
Ответный отзыв
WebSockratStudio
Андрей 
31 годРоссия
4 года в сервисе
Был
3 года назад
26 отзывов(-5)
$20
10 баллов
3 года назад
Сделать форму обратной связи для сайта на WordPress
Рекомендую!
Работать можно!
Ответный отзыв
Frilans28
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
$30
10 баллов
3 года назад
Сделать 2 калькулятора на сайте
Максим выполнил работу быстро и в соответствии с заданием. Рекомендую, отличный специалист!
Евгений предоставил четкое ТЗ, ответа на сообщения не приходится ждать. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
nniikkhhii
41 годРоссия
8 лет в сервисе
Был
месяц назад
$10
10 баллов
3 года назад
Сделать телефон скрытым на половину. По клику разворачивать
Спасибо большое! Рекомендую
Никита отлично объяснил задачу, ответа на сообщения не приходится ждать. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
HTML-верстка
11 отзывов
$10/час
от 1 дня
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