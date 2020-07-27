Верстаю сайты / лендинги
Мои умения и навыки:
- html / css
- jquery
- Работаю с препроцессором sass
- Создание спрайтов / сжатие картинок
- Анимация (animate.css + WOW.js)
- FlexBox
- Оптимизация скорости (google page speed)
- Подключение не стандартных шрифтов (@font-face)
- Нахожу решения в не стандартных ситуациях
skype: super.verstka
Почта: [email protected]
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$200
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
Портфолио
- STONE & MEBEL | Верстка адаптивного лендинга292 просмотра
- КТФ | Верстка и программирование адаптивного сайта256 просмотров
- Littera.kz | Адаптивная верстка landing page233 просмотра
- Верстка LandingPage | СБОРЩИК МЕБЕЛИ №1312 просмотров
- Верстка одностраничника | RVK257 просмотров
- Верстка LGP Massage216 просмотров
- Landing Page | ТОНИРОВКА АВТОМОБИЛЕЙ629 просмотров
- Верстка лендинга для адвоката208 просмотров
- Адаптивная верстка для компании Detail177 просмотров
- LandingPage | Красота и здоровье155 просмотров
Отзывы заказчиков
$200
3 балла
2 года назад
Сроки завысил в 3 раза. От правок отказался и слился. Качество работы хорошее. Если у вас не горят сроки рекомендую. Требовал оплаты не соблюдая сроки. у человека претензии ко всему, только не к себе.
Ответный отзыв
Спасибо за сотрудничество !
$3
10 баллов
3 года назад
Все отлично. Быстро, качественно. Рекомендую
Ответный отзыв
Четкая постановка задачи, решили оперативно! Спасибо!
$20
10 баллов
3 года назад
Ответный отзыв
Работать можно!
$30
10 баллов
3 года назад
Максим выполнил работу быстро и в соответствии с заданием. Рекомендую, отличный специалист!
Ответный отзыв
Евгений предоставил четкое ТЗ, ответа на сообщения не приходится ждать. Рекомендую к сотрудничеству!
$10
10 баллов
3 года назад
Спасибо большое! Рекомендую
Ответный отзыв
Никита отлично объяснил задачу, ответа на сообщения не приходится ждать. Рекомендую к сотрудничеству!
HTML-верстка
11 отзывов
$10/час
от 1 дня
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