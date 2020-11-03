[b]PHP / JavaScript Developer[/b]
Создаю веб-приложения любой сложности: ERP, CRM, B2B системы, интернет-магазины и т.д.
Имею более 4х лет опыта коммерческой веб-разработки: от верстки пользовательского интерфейса до проектирования базы данных и архитектуры приложения.
Основной стек технологий:
PHP (5.x - 7.4)
- Проектирование архитектуры приложения, оптимизация и рефакторинг кода
- Соблюдение стандартов и принципов PSR, SOLID, DRY, KISS, YAGNI
- Разработка на фреймворках: Laravel, Symfony, Yii2
- Тестирование c Codeception, PHPUnit
- Очереди, работа с брокерами сообщений (RabbitMQ) и поисковыми движками (ElasticSearch)
- Работа с различными API (Google, Yandex, Facebook, платежные системы и т.д.)
SQL
- Проектирование, оптимизация реляционных баз данных
- MySQL (MariaDB), PostgreSQL
Frontend
- Программирование на языках JavaScript, TypeScript: Vue.js, Angular, jQuery, native
- HTML, CSS, SCSS, LESS, Bootstrap, Material Design, Gulp
- Рарзаботка пользовательских интерфейсов любой сложности (всё, кроме
макетов)
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Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5
Отзывы заказчиков
$60
2 балла
4 года назад
Yii
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$40
6 баллов
4 года назад
К сожалению, исполнитель пропал. Вроде неплохо работали. Но пропал. За работу было оплачено, но работа не доделана. Готов исправить отзыв, если что то действительно случилось с Егором... и он объявится.
$40
3 балла
4 года назад
WordPress
Заказывал у данного исполнителя простую работу (создать радио плеер на сайт). Заказ не получил и потерял два дня, безответственно отношение к работе!
Ответный отзыв
Неадекват. Отменил заказ за полчаса до завершения сроков
$50
5 баллов
4 года назад
Вместо обещанных 2х дней делал задание чуть более 20ти, при этом ежедневно отвечая, что все хорошо и завтра будет готово. Вишенкой на торте послужила случайно удаленная база данных пользователей на сайте. Бэкап он конечно же не сделал. Крайне не рекомендую
Ответный отзыв
Кинул на 50$
$60
10 баллов
4 года назад
Yii
Егор отличный исполнитель. Все сделал быстро и качественно. Все вопросы по делу. Ответы быстрые. Приятно работать.
Ответный отзыв
Александр приятен в общении, всегда на связи, четко понимает и формулирует задачи, оплату не задерживает. Рекомендую к сотрудничеству!
Веб-программирование
12 отзывов(-4)
$10/час
от 1 дня
нет рейтинга
Базы данных
1 отзыв
$15/час
нет рейтинга