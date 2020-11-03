crimzon

Егор crimzon

 
27 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
[b]PHP / JavaScript Developer[/b]

Создаю веб-приложения любой сложности: ERP, CRM, B2B системы, интернет-магазины и т.д.

Имею более 4х лет опыта коммерческой веб-разработки: от верстки пользовательского интерфейса до проектирования базы данных и архитектуры приложения.

Основной стек технологий:

PHP (5.x - 7.4)

  • Проектирование архитектуры приложения, оптимизация и рефакторинг кода
  • Соблюдение стандартов и принципов PSR, SOLID, DRY, KISS, YAGNI
  • Разработка на фреймворках: Laravel, Symfony, Yii2
  • Тестирование c Codeception, PHPUnit
  • Очереди, работа с брокерами сообщений (RabbitMQ) и поисковыми движками (ElasticSearch)
  • Работа с различными API (Google, Yandex, Facebook, платежные системы и т.д.)
SQL
  • Проектирование, оптимизация реляционных баз данных
  • MySQL (MariaDB), PostgreSQL
Frontend
  • Программирование на языках JavaScript, TypeScript:  Vue.jsAngular, jQuerynative
  • HTML, CSS, SCSS, LESS, Bootstrap, Material Design, Gulp
  • Рарзаботка пользовательских интерфейсов любой сложности (всё, кроме макетов)
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5

Отзывы заказчиков

20na80
41 год
12 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$60
2 балла
4 года назад
Оптимизация скорости загрузки каталога YII2
Yii
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
20na80
41 год
12 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$40
6 баллов
4 года назад
Оптимизация скорости загрузки
К сожалению, исполнитель пропал. Вроде неплохо работали. Но пропал. За работу было оплачено, но работа не доделана. Готов исправить отзыв, если что то действительно случилось с Егором... и он объявится.
Fotoplan
41 год
6 лет в сервисе
Был
18 дней назад
$40
3 балла
4 года назад
Нужно сверстать + создать радио проигрыватель на сайт.
WordPress
Заказывал у данного исполнителя простую работу (создать радио плеер на сайт). Заказ не получил и потерял два дня, безответственно отношение к работе!
Неадекват. Отменил заказ за полчаса до завершения сроков
Ответный отзыв
Internetkrieger
Сергей Мирный 
33 года
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
$50
5 баллов
4 года назад
Сделать подтверждение действий через смс на сайте
Вместо обещанных 2х дней делал задание чуть более 20ти, при этом ежедневно отвечая, что все хорошо и завтра будет готово. Вишенкой на торте послужила случайно удаленная база данных пользователей на сайте. Бэкап он конечно же не сделал. Крайне не рекомендую
Кинул на 50$
Ответный отзыв
20na80
41 год
12 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$60
10 баллов
4 года назад
YII2 переработка системы URL
Yii
Егор отличный исполнитель. Все сделал быстро и качественно. Все вопросы по делу. Ответы быстрые. Приятно работать.
Александр приятен в общении, всегда на связи, четко понимает и формулирует задачи, оплату не задерживает. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Показать больше отзывов
Веб-программирование
12 отзывов(-4)
$10/час
от 1 дня
нет рейтинга
Базы данных
1 отзыв
$15/час
нет рейтинга