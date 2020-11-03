Вместо обещанных 2х дней делал задание чуть более 20ти, при этом ежедневно отвечая, что все хорошо и завтра будет готово. Вишенкой на торте послужила случайно удаленная база данных пользователей на сайте. Бэкап он конечно же не сделал. Крайне не рекомендую