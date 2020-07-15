Требуется реализовать доработки на существующем проекте. Опыт работы с Node.JS от двух лет. Стек: express, firebase, typescript, javascript ES6+. Хорошее понимание и опыт написания REST ...
Дописать сайт на Laravel
Есть частично сделаный сайт по продаже авто (аналог autoria, rst) на фреймворке Laeavel
Сайт: Tmc . Do
Нужно доделать все модудули относительно ТЗ, которые отсутствуют.
Сайт использует 3 хостинга: основной, для фото, и резервный для дампа базы, так нужно и оставить.
Что нужно дописать:
1.Подача/редактирование обьявлений, премиум обьявления
3. Личный кабинет
4. Платные услуги: Подача баннеров и премиум объявлений.
2. Админка: внутренняя валюта, пополнение счета, статистика, управление личными кабинетами, новости.
3. Есть перевод всех блоков на испанский, в конце сайт сделать на испанском, админку на английском
Работаем через безопасную сделку
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