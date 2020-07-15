Дописать сайт на Laravel

$500
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Закрыт8 заявок546 просмотров

Есть частично сделаный сайт по продаже авто (аналог autoria, rst) на фреймворке Laeavel

Сайт: Tmc . Do

Нужно доделать все модудули относительно ТЗ, которые отсутствуют. 

Сайт использует 3 хостинга: основной, для фото, и резервный для дампа базы, так нужно и оставить. 

Что нужно дописать:

1.Подача/редактирование обьявлений, премиум обьявления

3. Личный кабинет

4. Платные услуги: Подача баннеров и премиум объявлений. 

2. Админка: внутренняя валюта, пополнение счета, статистика, управление личными кабинетами, новости. 

3. Есть перевод всех блоков на испанский, в конце сайт сделать на испанском, админку на английском

Работаем через безопасную сделку

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