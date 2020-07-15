Создание личного кабинета задание тут https://docs.google.com/document/d/1P82KYZakFA5VsR0RPNVgubkinaN9Rhv40yZzaH4QZ5s/edit?usp=sharing Ответ от вас Антибот = "Не Бот" без этого ответа удаляю и кидаю в спам Вопросы: 1. Сроки 2. Бюджет 3. Процесс ...
Python разработать микросевис
Стек
PostgreSQL всё, что относится к взаимодействию – asyncio + aiohttp, очередь на MQTT, а задачи на Beanstalkd
Очень подробное ТЗ потенциальным исполнителям.
Пишите сразу о своём опыте реализации задач на пайтоне с использованием подобного стека..
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