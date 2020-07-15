Python разработать микросевис

Стек

PostgreSQL всё, что относится к взаимодействию – asyncio + aiohttp, очередь на MQTT, а задачи на Beanstalkd

Очень подробное ТЗ потенциальным исполнителям.

Пишите сразу о своём опыте реализации задач на пайтоне с использованием подобного стека..