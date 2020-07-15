Python разработать микросевис

$2000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок694 просмотра

Стек

PostgreSQL всё, что относится к взаимодействию – asyncio + aiohttp, очередь на MQTT, а задачи на Beanstalkd

Очень подробное ТЗ потенциальным исполнителям.

Пишите сразу о своём опыте реализации задач на пайтоне с использованием подобного стека..

PostgreSQLPython
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