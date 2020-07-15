Стилизовать выпадающий список

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки252 просмотра

Нужно стилизовать выпадающий список селект с помощью скриптов 

5 лет назад
guest_15908515552721
5 лет в сервисе
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5 лет назад

Выбранный исполнитель

AlexGah
32 года
8 лет в сервисе
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2 года назад
5 лет назад
$6
1 день
Escrow
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AlexGah
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