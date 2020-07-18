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Илья Корнаков tr1pleserpant1ne

 
23 годаРоссия/Котлас
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Почему я?

Знания, умения, навыки:

  • HTML5, CSS3, jQuery.
  • JavaScript - разработка и поддержка
  • Кроссбраузерность (Chrome 54+, Firefox 50+, InternetExplorer 11+, Safari Mac OS 8+, Opera 41+, Yandex 14.12+, iOS, Android, Windows Phone).
  • Блочная фиксированная / резиновая верстка.
  • Адаптивная верстка.
  • Responsive.
  • LESS/SCSS
  • Git
  • Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.
  • Аккуратный, логичный, продуманный код.
  • Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts).
  • Комментарии.
Время работы:

Работаю 7 дней в неделю!

Online с 9:00 MSK

О работе:

Работаю по предоплате 50%. Гарантирую честность и безопасность для заказчика!

Гарантирую:

  • Соблюдение сроков.
  • Качественную работу.
  • Разумные цены.
  • Постоянный online.
  • Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение.
  • Ответ на письма, написанные на почту - 100%.
Оплата осуществляется одним из удобных способов:

  • Сбербанк.
  • QIWI Wallet.
  • Яндекс Деньги.
Вы, заказчик, дошли до этих строк, и вас устраивают мои навыки? Тогда обязательно дайте мне знать о вашем проекте, и в ближайшее время я его выполню!

Контакты:

JavascriptAndroidiOSjQuery
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
bestdevpro
Станислав 
35 летУкраина
4 года в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
$5
10 баллов
3 года назад
Дописать/подкорректировать скрипт увиличения/уменшения контента
В общем рекомендую Илью ! Не смотря на юный возраст , он справился очень быстро с задачей , вносил правки которых не было в ТЗ. Качество знаний по другим языкам программирования не знаю ( но думаю они на УРОВНЕ !) , но по JS знания отличные. Будем сотрудничать и дальше!
Хороший заказчик, четкое тз, приятное общение!
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