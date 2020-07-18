Почему я?
Знания, умения, навыки:
- HTML5, CSS3, jQuery.
- JavaScript - разработка и поддержка
- Кроссбраузерность (Chrome 54+, Firefox 50+, InternetExplorer 11+, Safari Mac OS 8+, Opera 41+, Yandex 14.12+, iOS, Android, Windows Phone).
- Блочная фиксированная / резиновая верстка.
- Адаптивная верстка.
- Responsive.
- LESS/SCSS
- Git
- Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.
- Аккуратный, логичный, продуманный код.
- Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts).
- Комментарии.
Работаю 7 дней в неделю!
Online с 9:00 MSK
О работе:
Работаю по предоплате 50%. Гарантирую честность и безопасность для заказчика!
Гарантирую:
- Соблюдение сроков.
- Качественную работу.
- Разумные цены.
- Постоянный online.
- Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение.
- Ответ на письма, написанные на почту - 100%.
- Сбербанк.
- QIWI Wallet.
- Яндекс Деньги.
Контакты:
- Почта: [email protected]
Действие аккаунта приостановлено!
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$10
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
Портфолио
- Адаптивная верстка лэндинга77 просмотров
- Адаптивная верстка Лэндинга83 просмотра
Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
3 года назад
В общем рекомендую Илью ! Не смотря на юный возраст , он справился очень быстро с задачей , вносил правки которых не было в ТЗ. Качество знаний по другим языкам программирования не знаю ( но думаю они на УРОВНЕ !) , но по JS знания отличные. Будем сотрудничать и дальше!
Ответный отзыв
Хороший заказчик, четкое тз, приятное общение!