Дописать/подкорректировать скрипт увиличения/уменшения контента

В общем рекомендую Илью ! Не смотря на юный возраст , он справился очень быстро с задачей , вносил правки которых не было в ТЗ. Качество знаний по другим языкам программирования не знаю ( но думаю они на УРОВНЕ !) , но по JS знания отличные. Будем сотрудничать и дальше!