Дописать/подкорректировать скрипт увиличения/уменшения контента

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки330 просмотров

Есть HTML шаблон (очень простой , несколько блоков)

Нужно дописать скрипт на уменьшение контента . Уменьшение контролируется колесом мышки.

Задача проста кто уже такое делал , или есть опыт JS

HTMLJavaScript
5 лет назад
bestdevpro
Станислав 
37 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
1 отзыв

Выбранный исполнитель

tr1pleserpant1ne
Илья 
24 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
$5
1 день
Escrow
В общем рекомендую Илью ! Не смотря на юный возраст , он справился очень быстро с задачей , вносил правки которых не было в ТЗ. Качество знаний по другим языкам программирования не знаю ( но думаю они на УРОВНЕ !) , но по JS знания отличные. Будем сотрудничать и дальше!
Хороший заказчик, четкое тз, приятное общение!

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tr1pleserpant1ne
Илья 
24 года
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5 лет назад
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