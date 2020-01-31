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Закрыт6 заявок430 просмотров

Здравствуйте. Нужно скачать сайт для дальнейшей установки на хостинг. Скачать нужно качественно со всеми стилями, картинками, функциями. Ищу исполнителя из Украины, так как, в другую страну есть проблемы с переводами денег

5 лет назад
guest_1571812128342
6 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

KING_SYSTEM
Виктор 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
$19
1 день
Взял предоплату, но работу не выполнил. Поэтому если вы просто благотворитель можете заказывать у него услуги, если же ищете хорошего мастера, то это не тот случай. Не рекомендую

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5 лет назад
KING_SYSTEM
Виктор 
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