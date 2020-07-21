KING_SYSTEM

Виктор KING_SYSTEM

 
27 летУкраина/Херсон
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Создание сайтов под ключь/ разработка масштабных сайтов [php/css/mysql/js]
PHPMySQLCSS
Отзывы заказчиков
guest_1571812128342
4 года в сервисе
Был
2 года назад
$19
2 балла
3 года назад
Скачать сайт
Взял предоплату, но работу не выполнил. Поэтому если вы просто благотворитель можете заказывать у него услуги, если же ищете хорошего мастера, то это не тот случай. Не рекомендую