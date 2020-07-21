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Виктор
KING_SYSTEM
KING_SYSTEM
27 лет
Украина
/
Херсон
3 года на
фриланс
-бирже
Был
3 года назад
1 отзыв
(-1)
Создание сайтов под ключь/ разработка масштабных сайтов [php/css/mysql/js]
PHP
MySQL
CSS
Отзывы заказчиков
Все отзывы
Гость
4 года в сервисе
Был
2 года назад
3 отзыва
$19
2 балла
3 года назад
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Взял предоплату, но работу не выполнил. Поэтому если вы просто благотворитель можете заказывать у него услуги, если же ищете хорошего мастера, то это не тот случай. Не рекомендую
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Отзывы заказчиков
1
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