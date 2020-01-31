Drupal требуется разработка userprofile

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Закрыт3 заявки725 просмотров

Требуется разработка user_profile (адаптивная лента-страница)

А именно страница, на которой будут блоки:

- личные данные: ФИО, фото, контакты, pass (изменять может админ и владелец страницы, через Insert)

- блок hard skills: профессиональные навыки, выполненные проекты (добавлять и удалять материал в/из ленту/ы может админ и владелец страницы, через добавление (+) материала во всплывающем окне)

- блок отзывы

Drupal
5 лет назад
NikGen
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