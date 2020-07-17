Кастомизация модуля на 1С Битрикс, и создания страницы

1. Задача) Нужно кастомизировать модуль от аспро (график работ), сейчас он работает от разработчика не совсем так как нужно.

Нужно все просто и понятно! и загружать график сотрудника через Excel и сохранил.

График работы специалиста (нужные поля)

1. Дни

2. Время (Пример с 10:00 до 20:00)

3. Нет приёма

Сам модуль от аспро на их шаблоне: https://medc2.aspro-demo.ru/staff/detskie-vrachi/alena-kovaleva/

2.) Нужно создать страницу, на этой странице сделать ДО и ПОСЛЕ вид отображения на странице плиткой (в одном ряду по 3) данный модуль уже есть https://marketplace.1c-bitrix.ru/solutions/ismagin.beforeafter/#tab-about-link

при загрузке новых объектов старые опускаются в низ, новые появляться верху.