Кастомизация модуля на 1С Битрикс, и создания страницы

$26
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Закрыт2 заявки593 просмотра

1. Задача) Нужно кастомизировать модуль от аспро (график работ), сейчас он работает от разработчика не совсем так как нужно.

Нужно все просто и понятно! и загружать график сотрудника через Excel и сохранил.

График работы специалиста (нужные поля)

1. Дни

2. Время (Пример с 10:00 до 20:00)

3. Нет приёма

Сам модуль от аспро на их шаблоне: https://medc2.aspro-demo.ru/staff/detskie-vrachi/alena-kovaleva/

2.) Нужно создать страницу, на этой странице сделать ДО и ПОСЛЕ вид отображения на странице плиткой (в одном ряду по 3) данный модуль уже есть https://marketplace.1c-bitrix.ru/solutions/ismagin.beforeafter/#tab-about-link

при загрузке новых объектов старые опускаются в низ, новые появляться верху.

5 лет назад
Fredi1
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