Получить статус заказа

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Закрыт4 заявки277 просмотров

Необходимо получить описание ошибки из запроса, запрос выполняется аяксом, скрипт не зашифрован

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5 лет назад
guest_15832152589421
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