Переписать код из нативного javascript в react

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Закрыт1 заявка173 просмотра

есть маленькая програмка(игра) , написанна на нативном js ( 40 строчек кода js , чуть стилей и еще меньше html) , нужно помочь переписать ее в react js, код рабоий , в нем ничего менять не надо, просто правильно сделать в реакте,

HTMLJavaScript
5 лет назад
ddavyd
Денис 
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5 лет назад

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Александр
 
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