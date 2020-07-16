Загрузить изображения товаров на сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки402 просмотра

Есть сайт smail-norilsk.ru

Админка WordPress

Необходимо загрузить изображения товаров в соответствующие разделы.

Всего изображений 3 741 шт. (Какие-то уже могут быть загружены).

Изображения в формате jpeg.

необходимо загрузить все предоставленные изображения.

функционал и внешний вид сайта должны остаться без изменений.

WordPress
5 лет назад
ivan2017
Иван 
30 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Василий
 
49 лет
7 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
155 отзывов
5 лет назад
Алена
 
28 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Роман
 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
год назад
141 отзыв
5 лет назад
Евгений
 
38 лет
17 лет в сервисе
онлайн
558 отзывов(-1)
5 лет назад
ТОП-5
Веб-программирование