Дописать функционал в двух php скриптов

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Скрипты добавляют и выгружают записи в mysql. 

В первом нужно сделать что бы update по колонке price добавлялось передаваемое значение

(если оно не пустое) к уже имеющимся значению в базе через разделитель

запятая и пробел

во втором нужно что бы при select в колонке price, в которой числа разделены запятой и пробелом, выбиралось самое

минимальное значение. 

MySQLPHP
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alexey100
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