Дописать функционал в двух php скриптов

Скрипты добавляют и выгружают записи в mysql.

В первом нужно сделать что бы update по колонке price добавлялось передаваемое значение

(если оно не пустое) к уже имеющимся значению в базе через разделитель

запятая и пробел

во втором нужно что бы при select в колонке price, в которой числа разделены запятой и пробелом, выбиралось самое

минимальное значение.