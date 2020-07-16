Восстановить сайт Wordpress

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Завершен6 заявок577 просмотров

Перестал открываться  сайт Wordpress  Нужно восстановить.

WordPress
5 лет назад
guest_15948720595425
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

AlexGah
32 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
$5
1 день
Escrow
Случайно наткнулся в Интернете на Алексея и не пожалел. Сайт восстановил быстро и профессионально. Молодец1
Благодарю за задачу! Было приятно работать с Николаем. Все быстро и профессионально.

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