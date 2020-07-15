Доработка сайта на WordPress

Куплена на themeforest.net и установлена WP тема. Требуется доработать: прикрутить эквайринг, настроить фильтры поиска по сайту, добавить/убрать некоторые элементы из меню, шапки. Провести/проверить оптимизацию сайта.

Связь только по ТГ или Скайп. Не сработаемся если: мало опыта в wp и коде в целом, врёте, долго не отвечаете (оперативность мастхев), требуете 50% предоплаты сразу (оплата поэтапная, в 4 части, заключительная часть выплачивается только после выполнения/тестирования всех работ) Не согласны - проходите мимо не тратя наше время на выражение своего мнения. Спасибо за уделённое время!