Доработка сайта на WordPress

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт21 заявка2701 просмотр

Куплена на themeforest.net и установлена WP тема.  Требуется доработать: прикрутить эквайринг, настроить фильтры поиска по сайту, добавить/убрать некоторые элементы из меню, шапки. Провести/проверить оптимизацию сайта. 

Связь только по ТГ или Скайп. Не сработаемся если: мало опыта в wp и коде в целом, врёте, долго не отвечаете  (оперативность мастхев), требуете 50% предоплаты сразу (оплата поэтапная, в 4 части, заключительная часть выплачивается только после выполнения/тестирования всех работ) Не согласны - проходите мимо не тратя наше время на выражение своего мнения. Спасибо за уделённое время!

HTMLWordPress
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