Создание доски объявлений с разделением прав

Мне нужна программа, которая будет брать из ячейки exel файла адрес объекта, проверять этот адрес по этому api http://api.sputnik.ru/maps/geocoder/ и вносить координаты в другую ячейку этого exel файла. Ячейки должны быть настраиваемы. Интерфейс, по возможности, но ...