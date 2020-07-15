Создание доски объявлений с разделением прав

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок654 просмотра

Требуется сделать доску объявлений с разделением прав администрирования. Можно использовать готовые ЦМС.

Задача сделать максимально быстро и просто

Адекватность, исполнительность

5 лет назад
ivan2017
Иван 
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Заявки фрилансеров

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