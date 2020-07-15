Тонкая настройка AffilateWP и Woocommerce (MLM)

На основе компонентов WordPress AffiliateWP и Woocommerce настроить схему начисления баллов. Так называемая многоуровневая партнерская программа.

После регистрации на сайте и закупки первой партии продукции, что является одновременно первоначальным вступительным взносом, новый участник становится «активным» партнером системы MLM (multi-level-marketing).

«Нулевой» партнер приглашает новых партнеров в свою «первую линию». Эти партнеры «первого уровня» в свою очередь приглашают других новых партнеров, образуя уже свою «первую линию», эта же линия одновременно будет являться «второй линией» для «нулевого» партнера. Далее линии формируются «вниз» по такому же принципу. Когда любой из партнеров закупает продукцию в интернет-магазине, в системе происходит начисление баллов (внутренняя валюта) «вверх» по цепочке, пригласивших друг друга партнеров, пропорционально сумме оплаты.

Баллы в системе начисляются по следующему общему принципу, «нулевой» партнер получает от:

1 линия – 8%

2 линия – 6%

3 линия – 4%

4 линия – 2%

5 линия – 1%

6 линия – 5%

Любой партнер может получать баллы с не большего количества «линий», чем количество активных партнеров в его «первой линии». Например, для начисления баллов со «2-й линии» требуется не менее 2-х активных партнеров в «1 линии», соответственно для начисления баллов с «6-й линии» требуется не менее 6-х активных партнеров в «1 линии».

Любой партнер может получать баллы не больше, чем с 6 «линий». Таким образом, для «нулевого» партнера после «шестой линии» в системе происходит отсечение, «компрессия».

Каждый партнер должен закупать ежемесячно продукции не менее, чем на 1000 рублей. В случае неоплаты такой партнер становится «неактивным», т.е. не участвует в распределении баллов. Если в течение месяца такой неактивный партнер не погасил задолженности, то он «теряет место» и удаляется из маркетинговой системы. На место удаленного партнера в системе поднимается вся «первая линия» партнеров, приглашенных удаленным партнером. За поднявшимися партнерами таким же образом поднимаются «линии» участников, приглашенных поднявшимися партнерами, и т.д. Напоминание о необходимости ежемесячного выкупа должно появляться в личном кабинете партнера и дублироваться на его e-mail не позднее, чем за 2 суток до срока оплаты.

Приглашение нового партнера происходит с помощью реферальной ссылки, пересылаемой приглашающим партнером, по этой ссылке новый партнер регистрируется в системе в «первую линию» пригласившего партнера.

Личный кабинет

Партнер в личном кабинете должен видеть профиль со своими регистрационными данными;

сообщения от администрации сайта;

«кошелек» баллов;

структурную схему своей партнерской сети вплоть до «шестой линии», дальше «не видит»;

опцию для создания реферальной ссылки, с помощью которой новый партнер регистрируется в «первую линию» пригласившего партнера;

«конверт» для связи с тех. поддержкой сайта.

Изменение в ЛК логина и ФИО невозможно; изменение e-mail возможно только через подтверждение нового e-mail отправкой ссылки/сообщения аналогично механизму при регистрации; изменение номера моб. телефона, почтового адреса, платежного счета возможно только с участием администратора сайта через тех. поддержку.

Если партнер становится «неактивным», опция по созданию реферальной ссылки для него становится невозможной; если партнер исключается из маркетингового плана, структурная схема его бывшей партнерской сети для него становится недоступна. Изменение статуса партнера на «активный» или «исключенный» должно сопровождаться соответствующим сообщением в его личном кабинете.

Партнеры, в чьей партнерской сети появляется «неактивный» партнер, видят такого партнера в структурной схеме в своем личном кабинете отмеченным красным цветом вплоть до перемены его статуса.

И так далее...

Очень важное дополнение: подавляющее большинство функционала реализована силами плагинов. Требуется лишь доработка и тонкая настройка.

Обязательные требования

Необходимо знание PHP, JS и SQL на высоком уровне.