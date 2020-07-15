Программу по установлению координат объектов по адресу

$12
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Закрыт3 заявки525 просмотров

Мне нужна программа, которая будет брать из ячейки exel файла адрес объекта, проверять этот адрес по этому api http://api.sputnik.ru/maps/geocoder/ и вносить координаты в другую ячейку этого exel файла. Ячейки должны быть настраиваемы. Интерфейс, по возможности, но совершенно не обязателен. Программа максимально простая, поэтому и сроки и оплата небольшие 

5 лет назад
Mihail_Onufriev
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