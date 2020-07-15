Необходимо разработать алгоритм отправки заказов на FTP сервер в CSV

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Закрыт5 заявок381 просмотр

Добрый день!

Необходимо разработать алгоритм отправки заказов на FTP сервер в CSV

Подробное ТЗ прикрепляю к заказу, прошу внимательно его изучить и выставить ценник + сроки. 

ТЗ https://drive.google.com/drive/folders/15QIOVjQpQvdgRBGaYcJ13utd3a2NpwQp

Сроки крайне важны, если вы не располагаете свободный временем (4-5 часов вдень) прошу не оставляйте заявку.

Заявки без сроков и цены удаляю, прошу экономьте свое и мое время.

Спасибо!

5 лет назад
tevik
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