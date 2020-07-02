Valiaa

Валентина Valiaa

 
24 года
6 лет на фриланс-бирже
Была
год назад

Здравствуйте, меня зовут Валентина, разрабатываю и веду сайты, работаю с разными CMS. Также ретачу в программе Adobe Photoshop уже 5 лет и имею продвинутые знания о данной программе.

Готова к регулярному сотрудничеству. Внимательно отношусь к работе, делаю быстро и качественно.

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Разработка/ведение сайтов

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 Разработка сайта: дизайн, концепция и тд

 Регистрация на хостинге

 Создание домена

 Разработка мобильной версии

 Ведение контента сайта

 Техническое обслуживание

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WordPress

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 Регистрация на хостинге, создание домена

 Разработка сайта

 Ведение контента на сайте  Оптимизация seo (сайт будет отображаться в поисковиках)

 Настройка плагинов

 Удобная мобильная версия

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Adobe Photoshop

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ЧТО Я МОГУ СДЕЛАТЬ?

 Лёгкая обработка

 Средняя обработка

 Сложная обработка

 Художественная обработка

 Устранение красных глаз

 Масштабирование фотографии

 Коррекция фона, изделий, прически.

 Цветокоррекция фотографий (яркость‚ контрастность, резкость)

 Замена фона

練Буду рада сотрудничеству!練

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Отзывы заказчиков

Dilya_Roi
25 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$1
10 баллов
5 лет назад
Дизайн шапки канала для Youtube
Очень понравилась работа, очень быстро справилась Валентина. Сразу поняла что мне надо и даже рассмотрели 2 варианта моего баннера, рекомендую!
Отличный заказчик!
Ответный отзыв
Dementia_vikko
Виктория 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
16 дней назад
$2
10 баллов
5 лет назад
Дофотошопить кусок воды на фото
Валентина все сделала отлично и очень оперативно, все пожелания были учтены. Очень рекомендую данного исполнителя.
Очень довольна нашим сотрудничеством! Понятная постановка задачи, быстрая оплата! Отличный заказчик и приятный в общении человек.
Ответный отзыв