Здравствуйте, меня зовут Валентина, разрабатываю и веду сайты, работаю с разными CMS. Также ретачу в программе Adobe Photoshop уже 5 лет и имею продвинутые знания о данной программе.
Готова к регулярному сотрудничеству. Внимательно отношусь к работе, делаю быстро и качественно.
_______________________________________
Разработка/ведение сайтов
_______________________________________
Разработка сайта: дизайн, концепция и тд
Регистрация на хостинге
Создание домена
Разработка мобильной версии
Ведение контента сайта
Техническое обслуживание
_________________________________
WordPress
_________________________________
Регистрация на хостинге, создание домена
Разработка сайта
Ведение контента на сайте Оптимизация seo (сайт будет отображаться в поисковиках)
Настройка плагинов
Удобная мобильная версия
_______________________________________
Adobe Photoshop
_______________________________________
ЧТО Я МОГУ СДЕЛАТЬ?
Лёгкая обработка
Средняя обработка
Сложная обработка
Художественная обработка
Устранение красных глаз
Масштабирование фотографии
Коррекция фона, изделий, прически.
Цветокоррекция фотографий (яркость‚ контрастность, резкость)
Замена фона
練Буду рада сотрудничеству!練
Портфолио
- Дизайн шапки канала для Youtube109 просмотров
- Дофотошопить кусок воды на фото120 просмотров
- Ретушь лица и волос190 просмотров
- Ретушь лица и волос175 просмотров
- Портретная ретушь117 просмотров
- Обтравка114 просмотров