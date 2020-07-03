Дизайн шапки канала для Youtube

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Завершен1 заявка166 просмотров

Дизайн шапки для канала, примеры прилагаются.

5 лет назад
Dilya_Roi
25 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Valiaa
24 года
6 лет в сервисе
Была
год назад
5 лет назад
$1
1 день
Очень понравилась работа, очень быстро справилась Валентина. Сразу поняла что мне надо и даже рассмотрели 2 варианта моего баннера, рекомендую!
Отличный заказчик!

Заявки фрилансеров

Valiaa
24 года
6 лет в сервисе
Была
год назад
5 лет назад

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