1. Баннер 80см на 60см - С часами работы с 10:00 до 19:00 2. Верхний баннер 1 метр на 10 метров - надпись малярно-кузовной ремонт (расположение элементов на ваше усмотрение) 3. Верхний баннер ...
Нанести разметку на изображение. Подготовка макетов рекламных баннеров
Нанести разметку на изображение. Подготовка макетов рекламных баннеров (На автобусы)
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