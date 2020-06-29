Шаблон для ютуба

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Завершен1 заявка151 просмотр

на мой канал под видеоролики нужен шаблон универсальный чтобы мог сам менять фото и заголовок

5 лет назад
bahtiyar
Бахтияр 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
5 лет назад
$20
1 день
Алексей лучший дизайнер века. Очень благодарен ему за порядочное отношение и качественную работу
Все отлично, спасибо за проект! :)

Заявки фрилансеров

alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
5 лет назад

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