16 обложек

  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт1 заявка178 просмотров

Необходимо создать 16 обложек для статей финансовой тематики. На обложке необходимо разместить имя Автора, Название статьи. Исходя из тематики подобрать фон. Размер 1044х1666. Формат png. Текст на русском языке. Необходим общий стиль.

5 лет назад
Moremore1
Никита 
33 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

alpet
46 лет
16 лет в сервисе
Был
12 часов назад
5 лет назад
$45
3 дня
Escrow
Четкое задание, регулярная обратная связь, мгновенная оплата. Рекомендую. Спасибо за проект!

Заявки фрилансеров

alpet
46 лет
16 лет в сервисе
Был
12 часов назад
5 лет назад

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