Форматирования 26 картинок, 6 баннеров и замена надписи на коробках

Есть несколько простых задач дизайну. 1) Нужно подогнать размеры и разместить в однотипных рамках 26 картинок (предоставлю и картинки, и рамку). 2) Нужно заменить надписи

на 6 баннерах (исходники предоставлю). 3) Нужно заменить надписи на 2-х 3D коробках и ещё на 2 разместить надписи и картинки. Исходники предоставлю.

Подробное ТЗ в приложении (2 файла Word).

Есть и другие задачи. Но об этом позже. Ищу надёжного исполнителя с адекватной стоимостью услуг.

Укажите цену и срок выполнения данной работы.

С уважением, Евгений