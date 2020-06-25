Предлагается создать серию из 5 баннеров разного стиля, для выбора наиболее эффективного. Нет четкого тз по текстам, есть 5 вариантов, нужно предварительно обсудить. Ваш опыт приветствуется. Формат 240х400 Рекламируемый сайт petdiet.pro ...
Нарисовать банер для сайта.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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