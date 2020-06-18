Сделать превью видео-роликов на YouTube-кан

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Закрыт26 заявок652 просмотра

необходимо сделать 8 обложек для видео-роликов на YouTube. Придерживаться одного визуального стиля, но не использовать одинаковый шаблон. Каждая обложка должна быть индивидуальной, Учитывая текст заголовка и фотографию. Форматы видео на канале разные, есть и влоги и обучающие видео и интервью. Для каждого формата тоже надо продумать визуальные отличия.  

Опыт работы с дизайном Youtube-каналов обязателен, прилагайте портфолио. 

Прилагаю скрины того, что нравится и примерно так хочется видеть и наше оформление. 

Стоимость за одну обложку обсудим индивидуально.

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