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Сделать превью видео-роликов на YouTube-кан
необходимо сделать 8 обложек для видео-роликов на YouTube. Придерживаться одного визуального стиля, но не использовать одинаковый шаблон. Каждая обложка должна быть индивидуальной, Учитывая текст заголовка и фотографию. Форматы видео на канале разные, есть и влоги и обучающие видео и интервью. Для каждого формата тоже надо продумать визуальные отличия.
Опыт работы с дизайном Youtube-каналов обязателен, прилагайте портфолио.
Прилагаю скрины того, что нравится и примерно так хочется видеть и наше оформление.
Стоимость за одну обложку обсудим индивидуально.
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