Создать изображение-обложку. Суть изображения - тренер объясняет тактику в матче. 1. Вырезаем фигуру тренера (на выбор из представленных фото). 2. Берем одно из представленных изображений с тактическими рисунками, или скрином из ...
Нарисовать баннер
Нарисовать баннер для рекламы FB , Inst и ВК. Нужно креативное мышление, так как тема – регистрация товарных знаков.
- Предлагайте вашу цену и примеры ваших работ
- В отклике опишите , как вы видите процесс работы над проектом и ваши творческие идеи
- При взаимной симпатии готов работать с кандидатом в долгую
Прикрепляю примеры работ, как бы мы хотели это видеть.
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