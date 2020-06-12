Нарисовать баннер для рекламы FB , Inst и ВК. Нужно креативное мышление, так как тема – регистрация товарных знаков.

- Предлагайте вашу цену и примеры ваших работ

- В отклике опишите , как вы видите процесс работы над проектом и ваши творческие идеи

- При взаимной симпатии готов работать с кандидатом в долгую

Прикрепляю примеры работ, как бы мы хотели это видеть.