Изготовление фоновых изображений для сайта

Изготовить фоновые изображения (баннеры) для тематических разделов сайта.

Структура Фона – коллаж из тематических элементов, фотографий, эскизов и тп.

Примеры тем: авто, медицина, авиация, строительство, мода.

Фон должен быть ярким, красивым, «сочным», современным.

Формат изображений: 4K (3840 pc × 2160 px).

Можно выбрать любую понравившуюся тематику из списка и продемонстрировать свои возможности представив «тестовый» вариант (новый или из портфолио, если имеется что-то подходящее по параметрам).

Для начала работы над проектом нам необходимо выбрать одного партнера у которого получится наилучший вариант фона.

В проекте необходимо будет изготовить, в общей сложности, около 200 фонов.

Примеры изображений во вложении: