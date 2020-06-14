Изготовление фоновых изображений для сайта

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Завершен5 заявок741 просмотр

Изготовить  фоновые изображения (баннеры) для тематических разделов сайта.

Структура Фона – коллаж из тематических элементов, фотографий, эскизов и тп.

Примеры тем: авто, медицина, авиация, строительство, мода.

Фон должен быть ярким, красивым, «сочным», современным.

Формат изображений: 4K (3840 pc × 2160 px).

Можно выбрать любую понравившуюся тематику из списка и продемонстрировать свои возможности представив «тестовый» вариант (новый или из портфолио, если имеется что-то подходящее по параметрам).

Для начала работы над проектом нам необходимо выбрать одного партнера у которого получится наилучший вариант фона. 

В проекте необходимо будет изготовить, в общей сложности, около 200 фонов.

Примеры изображений во вложении:

5 лет назад
sharpeenko
Андрей 
54 года
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

evzmeniy
Евгений 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
$7
2 дня
Escrow
Отличная работа!
Сотрудничеством доьовьна, рекомендую

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