Требуется задизайнить 5 рекламных баннеров для Яндекс Директа (РСЯ). 3 квадратных баннера (600х600); 2 широкоформатных (1280х720). (Широкоформатные - просто расширенные по горизонтали квадратные). Тема: товарный бизнес. За всю работу оплата 400руб. Пример баннеров прикрепил к ...
Изготовление фоновых изображений для сайта
Изготовить фоновые изображения (баннеры) для тематических разделов сайта.
Структура Фона – коллаж из тематических элементов, фотографий, эскизов и тп.
Примеры тем: авто, медицина, авиация, строительство, мода.
Фон должен быть ярким, красивым, «сочным», современным.
Формат изображений: 4K (3840 pc × 2160 px).
Можно выбрать любую понравившуюся тематику из списка и продемонстрировать свои возможности представив «тестовый» вариант (новый или из портфолио, если имеется что-то подходящее по параметрам).
Для начала работы над проектом нам необходимо выбрать одного партнера у которого получится наилучший вариант фона.
В проекте необходимо будет изготовить, в общей сложности, около 200 фонов.
Примеры изображений во вложении:
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $6Баннеры35 заявокЗакрыт5 лет назад
Оформление инстаграмма Тема строительство ЖК ТЗ скину в телегуЗавершен5 лет назад
Отработать фотки для инстаграмма, сделать классные фотки для публикации в instagramЗавершен5 лет назад
Требуются баннеры следующих размеров 160X1000300X250315X300400X400468X60770X76950X250Тематика казино, от вас требуется сделать 1 баннер по желанию любого размера, согласовываем цену делаем остальное!Баннеры34 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $40
необходимо отрисовать баннеры для рекламы в яндексе. 12 штукразмеры 1000x120, 728x90, 480x320, 336x280, 320x480, 320x50, 300x600, 300x500, 300x300, 240x600, 240x400, 300x250а банере должно быть размещено: лого, адрес сайта https://oracdecor-russia.ru/, текст "Отделочные материалы OracDecor со скидкой ...Завершен5 лет назад
- $50
Сет + ресайзы + сторизы+ шаблоны для постов тз прикрепляюЗавершен5 лет назад
Обязательно пример работ. необходимо создать как гиф так и простые. скайп isanteh Необходимо знать требования Яндекса.Баннеры7 заявокЗакрыт5 лет назад
Сделать шапку на сайтик (баннер), в принципе ничего сложного. В шапке стоит баннер, его нужно чуток поправить (перерисовать).Завершен5 лет назад