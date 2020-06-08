Сделать 5 рекламных баннеров

$6
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт35 заявок1285 просмотров

Требуется задизайнить 5 рекламных баннеров для Яндекс Директа (РСЯ). 3 квадратных баннера (600х600); 2 широкоформатных (1280х720). (Широкоформатные - просто расширенные по горизонтали квадратные). Тема: товарный бизнес. За всю работу оплата 400руб. Пример баннеров прикрепил к заказу. Пишите, будем постоянно сотрудничать.

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maxolegovich
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