Создать креатив для рекламы FB + Insta и баннер на главную страницу

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Завершен26 заявок1151 просмотр

Добрый день!

Запускаем рекламу фб+инста интернет магазина автомобильных шин и дисков.

1. Нужно создать баннер для рекламы дисков ( должно содержать фото дисков, а также в подарок идет 2 сертификата). 

2. Баннер для рекламы всего магазина для фб+инста.

3. Создать баннер 1920х768 (адаптивный) на главную страницу интернет-магазина так чтоб реклама и основной баннер магазина были в одном стиле.

Желаемый результат: не нагромождено тестами, формат ГИФ приветствуется для фб и инсты, светлый, стильный и привлекающий внимание баннер.

По любым вопросам обращайтесь! Жду от Вас цену и срок, релевантное портфолио приветствуется.

5 лет назад
A_Makedonsky
Андрей 
34 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Pica_So
32 года
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
$15
1 день
Хорошо выполнена работа и учтены все пожелания! Советую к сотрудничеству!
Приятно сотрудничать. Понятное ТЗ, адекватные правки, своевременная оплата! Рекомендую!

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