Быстрая работа для дизайнера Создание рекламных баннеров для сайта автосервиса https://akm-service.ru/ 250 рублей за баннер. Всего 2 баннера. Пишите здесь или ВК https://vk.com/vearag Более подробное ТЗ (тексты и необходимое разрешение ...
Создать креатив для рекламы FB + Insta и баннер на главную страницу
Добрый день!
Запускаем рекламу фб+инста интернет магазина автомобильных шин и дисков.
1. Нужно создать баннер для рекламы дисков ( должно содержать фото дисков, а также в подарок идет 2 сертификата).
2. Баннер для рекламы всего магазина для фб+инста.
3. Создать баннер 1920х768 (адаптивный) на главную страницу интернет-магазина так чтоб реклама и основной баннер магазина были в одном стиле.
Желаемый результат: не нагромождено тестами, формат ГИФ приветствуется для фб и инсты, светлый, стильный и привлекающий внимание баннер.
По любым вопросам обращайтесь! Жду от Вас цену и срок, релевантное портфолио приветствуется.
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