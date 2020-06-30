Создать креатив для рекламы FB + Insta и баннер на главную страницу

Добрый день!

Запускаем рекламу фб+инста интернет магазина автомобильных шин и дисков.

1. Нужно создать баннер для рекламы дисков ( должно содержать фото дисков, а также в подарок идет 2 сертификата).

2. Баннер для рекламы всего магазина для фб+инста.

3. Создать баннер 1920х768 (адаптивный) на главную страницу интернет-магазина так чтоб реклама и основной баннер магазина были в одном стиле.

Желаемый результат: не нагромождено тестами, формат ГИФ приветствуется для фб и инсты, светлый, стильный и привлекающий внимание баннер.

По любым вопросам обращайтесь! Жду от Вас цену и срок, релевантное портфолио приветствуется.