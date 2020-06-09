Gif -Баннер для производителя электроники

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Завершен5 заявок307 просмотров

ТЗ во вложении. От Вас нужны сроки, стоимость и предлагаемое количество вариантов.  

5 лет назад
TArtS
Артём 
37 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

TBT000
Михаил 
32 года
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
5 лет назад
$23
5 дней
Михаил, разобрался с ТЗ без лишних вопросов. Быстро сделал 3 вариант все были хорошие, доработал лучший из них до финала, быстро внёс правки когда потребовалось. Был на связи. В общем полностью довольны работой. Большое спасибо!
Приятно работать с людьми, которые ставят четкие задачи. Отличная обратная связь и быстрая оплата. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!

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