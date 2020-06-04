Редизайн аккаунтов в Instagram

$7
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт28 заявок812 просмотров

Имеется 2 Аккаунта в Instagram, которым нужен редизайн и дальнейшая работа по созданию новых баннеров к постам:

- Сервис Т7- Выгодных поездок https://www.instagram.com/t7_russia/

- Аккаунт посвящен Конкурсу красоты https://www.instagram.com/missfotomodel/

Требуется оформление наших профилей в Instagram / Инстаграм.В аккаунтах необходимо заменить:

1) Иконки для сторис

2) Баннеры для сторис

3) Баннеры к постам

P.S. Текст к постам будет делать SMM, от вас дизайн к текстам

5 лет назад
02807701
Кирилл 
39 лет
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Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Александр
 
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