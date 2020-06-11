Баннер для сайта

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Завершен19 заявок650 просмотров

Прошу сделать баннер для сайтов yogin.ru, 4yoga.ru 2020x640. Главный слоган "Мы снова открыты". Дополнительный слоган "Скидки в нашем розничном магазине на коврики, оборудование для йоги и одежду" 

5 лет назад
mikesim1973
Михаил 
52 года
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Hovi
35 лет
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
5 лет назад
$10
5 дней
Escrow
Спасибо за работу, Кристина! Было предложено на выбор 5 вариантов баннера, выбранный вариант немного доработан и запущен на сайте. Креативно, быстро.
Очень приятный заказчик и интересный проект. Работа с Михаилом проходила спокойно, а оплата быстро. Буду рада дальнейшему сотрудничеству! И всем рекомендую. Спасибо за проект.

Заявки фрилансеров

Ирина
 
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