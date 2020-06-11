ТЗ во вложении. От Вас нужны сроки, стоимость и предлагаемое количество вариантов.
Баннер для сайта
Прошу сделать баннер для сайтов yogin.ru, 4yoga.ru 2020x640. Главный слоган "Мы снова открыты". Дополнительный слоган "Скидки в нашем розничном магазине на коврики, оборудование для йоги и одежду"
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Баннеры1 исполнительЗавершен5 лет назад
Всем привет! Нужно сделать три баннера на сайт (тематика визы и иммиграция). Баннеры должны быть максимально простыми, немного креативными, привлекающими внимание. Посмотрел и захотелось остаться на сайте. СЛАЙДЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ НА УКРАИНСКОМ! ...Завершен5 лет назад
Есть баннер в psd, нужно сохранить с учетом ограничений по весу без потери качества. 100 рубБаннеры23 заявкиЗакрыт5 лет назад
Всем привет :) Требуется прорисовка 2 баннеров. На сайте есть 1 проработанный баннер (Banner_1 во вложении), но он размытый и не подходит под рамер слайдера. Требуется ...Завершен5 лет назад
Необходимо сделать 10 банеров для рекламы в Фейсбуке (Инстаграм). Размеры: 1080х1080 лента 1080х1920 истории Фото - https://disk.yandex.ru/d/imHB7bSgg21w-g ЖК Тихий Дон (Ростов-на-Дону) Сайт - https://жктихийдон.рф ...Баннеры25 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужен баннер на сайт (во вложении скрин, где именно на сайте он будет располагаться и какой примерно нужен).Баннер по теме связан с постом в блоге на сайте. Тема: Детские площадки и уличные детские спортивные комплексы. ...Баннеры38 заявокЗакрыт5 лет назад
- $10
Обложку нужно сделать до 18:00 2 июня Вот один из примеров как у А4 https://www.youtube.com/channel/UC2tsySbe9TNrI-xh2lximHA Обложки не перегруженные в то же время яркие и отчасти информативные. Для начала стартуем с детского ...Завершен5 лет назад
Ищу помощника, который на уровне мастера работает с Фигмой и Power Point. Необходимо каждый день делать оформлять презентации для онлайн-школы. Шаблон и примеры будут даны. Работа с утра до 16:00 -17:00 ...Баннеры18 заявокЗакрыт5 лет назад
Для сайта интернет-магазина требуется дизайнер для разработки веббаннера (баннеров). Тематика - автозапчасти. Баннера как акционные, так и постоянные. Примеры на главной - https://tormozi.uaБаннеры58 заявокЗакрыт5 лет назад
Добрый день! Нужен креатив средства по омоложению для женщин. Нужно 3 разных креатива. гео: Румыния. Надписи нужны на румынском. примеры во вложении и в личку.Завершен5 лет назад