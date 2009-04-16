kriona

Карина kriona

 
39 летМолдова/Кишинев
18 лет на фриланс-бирже
Была
год назад
Баннеры любых форматов (GIF, JPEG, Flash, HTML).

Опыт работы: с 2005 г.

Специализация: дизайн сайтов, создание баннеров

Другие услуги: html-верстка, обработка фото,логотипы, коллажи

Условия: работаю только по 50% предоплате

Гарантирую ответственность при выполнении работы.

Дизайн сайтаHTML
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нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
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Отзывы заказчиков
Rister
Максим 
47 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 отзывов
$20
8 баллов
13 лет назад
Сделать простенький GIF баннер
Люблю людей с чувством вкуса, которые сами могут что нибудь грамотное придумать
Отличный заказчик: легкость в общении, конкретная постановка задания, оплата в срок (даже раньше срока :)! ) - в общем все на высшем уровне. Рекомендую!
Ответный отзыв
gsmtarif
Николай 
42 годаИспания
15 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$30
10 баллов
13 лет назад
Сделать два баннера для сайта
Карина справилась с заданием четко и на "5"! Меня порадовало то, что она точно уловила суть заказа и сделала так, что у меня не возникло никаких замечаний к ее работе! Быстро, оперативно и качественно! Рекомендую!
Очень рекомендую для сотрудничества! Было легко и приятно работать (безусловно и сама тема красивая :) ). И то что мне удалось сразу уловить суть задачи и реализовать (ее исходя из слов Николая) на отлично - это в бОльшей мере его же заслуга. Так как умение грамотно поставить задачу, подробно и исчерпывающе написать ТЗ всегда облегчает работу.
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itexus
44 годаБеларусь
17 лет в сервисе
Был
день назад
$60
10 баллов
13 лет назад
Нужно сделать картинку и баннер по шаблону.
Все было выполнено в срок и надлежащего качества. Буду работать с Кариной дальше.
Было приятно работать! Грамотный заказчик, четкие задачи, оплата в срок. Буду рада дальнейшему сотрудничеству.
Ответный отзыв
zaitsev
63 года
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$150
10 баллов
14 лет назад
Нужна серия баннеров
Спасибо Карине за креативно, быстро и качественно выполненную работу. Очень доволен, надеюсь на постоянное сотрудничество и рекомендую всем.
Было приятно поработать. Отличный заказчик, хорошое и подробное объяснение ТЗ, оплата в срок! Рекомендую всем!
Ответный отзыв
rdvi
NaN лет
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$250
10 баллов
15 лет назад
16 баннеров (тематика: Юмор, приколы)
Отличное исполнение баннеров. Рекомендую всем, соотношение цены и качества на пять с плюсом.
Остались только приятные впечатления от сотрудничества. Больше бы таких заказчиков!..
Ответный отзыв
Баннеры
15 отзывов
от $10
от 1 дня
#104
Логотипы и Знаки
2 отзыва
от $40
от 2 дней
#314
Дизайн сайтов
1 отзыв
от $100
от 5 дней
#825