Баннеры любых форматов (GIF, JPEG, Flash, HTML).
Опыт работы: с 2005 г.
Специализация: дизайн сайтов, создание баннеров
Другие услуги: html-верстка, обработка фото,логотипы, коллажи
Условия: работаю только по 50% предоплате
Гарантирую ответственность при выполнении работы.
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Портфолио
- Пример баннер + ресайзы21 просмотр
- Баннеры Монтессори28 просмотров
- Бьюти156 просмотров
- Моторное масло187 просмотров
- Баннер для портала Betcity149 просмотров
- Продажа входных дверей181 просмотр
- Авиабилеты117 просмотров
- Масло для автомобилей Sintec138 просмотров
- Серия баннеров для онлайн-магазина текстиля77 просмотров
- Баннеры для онлайн-магазина одежды93 просмотра
- L'Occitane184 просмотра
- Баннер - Техника Polaris69 просмотров
Отзывы заказчиков
$20
8 баллов
13 лет назад
Люблю людей с чувством вкуса, которые сами могут что нибудь грамотное придумать
Ответный отзыв
Отличный заказчик: легкость в общении, конкретная постановка задания, оплата в срок (даже раньше срока :)! ) - в общем все на высшем уровне. Рекомендую!
$30
10 баллов
13 лет назад
Карина справилась с заданием четко и на "5"! Меня порадовало то, что она точно уловила суть заказа и сделала так, что у меня не возникло никаких замечаний к ее работе! Быстро, оперативно и качественно! Рекомендую!
Ответный отзыв
Очень рекомендую для сотрудничества! Было легко и приятно работать (безусловно и сама тема красивая :) ). И то что мне удалось сразу уловить суть задачи и реализовать (ее исходя из слов Николая) на отлично - это в бОльшей мере его же заслуга. Так как умение грамотно поставить задачу, подробно и исчерпывающе написать ТЗ всегда облегчает работу.
$60
10 баллов
13 лет назад
Все было выполнено в срок и надлежащего качества. Буду работать с Кариной дальше.
Ответный отзыв
Было приятно работать! Грамотный заказчик, четкие задачи, оплата в срок. Буду рада дальнейшему сотрудничеству.
$150
10 баллов
14 лет назад
Спасибо Карине за креативно, быстро и качественно выполненную работу. Очень доволен, надеюсь на постоянное сотрудничество и рекомендую всем.
Ответный отзыв
Было приятно поработать. Отличный заказчик, хорошое и подробное объяснение ТЗ, оплата в срок! Рекомендую всем!
$250
10 баллов
15 лет назад
Отличное исполнение баннеров. Рекомендую всем, соотношение цены и качества на пять с плюсом.
Ответный отзыв
Остались только приятные впечатления от сотрудничества. Больше бы таких заказчиков!..
Баннеры
15 отзывов
от $10
от 1 дня
#104
Логотипы и Знаки
2 отзыва
от $40
от 2 дней
#314
Дизайн сайтов
1 отзыв
от $100
от 5 дней
#825