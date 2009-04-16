Очень рекомендую для сотрудничества! Было легко и приятно работать (безусловно и сама тема красивая :) ). И то что мне удалось сразу уловить суть задачи и реализовать (ее исходя из слов Николая) на отлично - это в бОльшей мере его же заслуга. Так как умение грамотно поставить задачу, подробно и исчерпывающе написать ТЗ всегда облегчает работу.